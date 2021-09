Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, crisi annunciata anche quel che era a portata non è stato fatto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo, Ama è ancora e sempre più un pessimo datore di lavoro: in secondo piano la sicurezza, dai protocolli Covid alla prevenzione delle malattie professionali. Peggiorano le condizioni di lavoro sui mezzi vetusti, nelle officine, nei cimiteri. Le aggressioni sono all'ordine del giorno, e i lavoratori, al di là delle dichiarazioni di solidarietà dai vertici, sono sempre più soli e sempre più a rischio. Le assunzioni previste dal 2017 sono andate a rilento, mentre le opacità su promozioni e selezioni hanno valso ad Ama un esposto alla Corte dei Conti. Solo un piano industriale degno di questo nome, che preveda impianti in grado di portare Roma all'autosufficienza, e il rilancio dell'azienda che vada verso la definizione di una multiutility di portata almeno regionale, potranno dare respiro, in prospettiva, a un sistema così sofferente e strutturalmente critico, ed evitare le sproporzionate ricadute a catena su territori che nel tempo hanno dato risultati migliori in termini di autonomia. Questa è la sfida prioritaria del prossimo futuro: Roma ha il dovere istituzionale e morale di governare questo processo, per chiudere il ciclo e raggiungere sostenibilità ed autonomia, oltre che per restituire dignità e tutela ambientale ai cittadini di Roma e delle altre province", concludono i sindacalisti. (Com)