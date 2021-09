Ue: Dombrovskis, a dicembre attesa richiesta Italia per pagamento regolare fondo di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea attende a dicembre la richiesta dell'Italia di pagamento regolare dei fondi del Next Generation Eu. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "La Commissione ha firmato i primi accordi bilaterali di finanziamento e prestito. Questo è un prerequisito per qualsiasi pagamento, compreso il prefinanziamento, e il processo per la firma degli altri accordi è a buon punto. Dal nostro ultimo dialogo, la Commissione ha erogato prefinanziamenti ai primi nove Stati membri, in particolare: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna. Domani dovrebbe vedere una prima erogazione alla Danimarca, e a breve dovrebbero seguire Croazia, Cipro e Lettonia", ha spiegato. "Parallelamente agli accordi di finanziamento e prestito, ci stiamo preparando a concludere un accordo operativo con ciascuno Stato membro" per dettagliare "ulteriori condizioni tecniche per monitorare l'attuazione dei piani nei prossimi sei anni", ha specificato. Dombrovskis ha evidenziato che la Commissione prevede di ricevere "le prime richieste di pagamento regolari entro la fine del mese, seguite dalle richieste di almeno altri cinque Paesi entro la fine dell'anno". In particolare, "attendiamo richieste a settembre dalla Spagna, a ottobre dalla Grecia, a novembre dalla Francia e a dicembre da Danimarca, Italia e Slovacchia, secondo l'attuale pianificazione. Ciascuna richiesta di pagamento richiederà la verifica del corretto raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi pertinenti", ha detto. Inoltre, "tutti gli Stati membri devono disporre delle necessarie garanzie prima di effettuare una prima richiesta di pagamento". (Beb)