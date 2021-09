Afghanistan: Aresta (M5s), Europa acceleri su difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giovanni Luca Aresta, deputato del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Difesa alla Camera, "la crisi afghana e l'escalation di violenza nel Paese non solo obbligano l'Occidente a una riflessione profonda sulle ragioni che hanno portato al collasso, ma devono farci capire l'importanza, soprattutto in questa fase storica, di dotare l'Europa di una difesa comune. La questione - continua il parlamentare in una nota - si pone dal 1953 e non è più rimandabile: serve quanto prima uno strumento europeo capace di rispondere alle nuove sfide globali, a partire adesso dalla gestione dei flussi migratori e dalla minaccia del terrorismo internazionale". L'esponente del M5s aggiunge: "Senza mettere in discussione l'appartenenza al Patto atlantico e alla Nato, è necessario che l'Unione europea acquisisca una maggiore integrazione e coesione politica sul grande tema della sicurezza e della difesa e abbia finalmente una politica estera comune e condivisa. In tal senso siamo convinti che, grazie all'impegno dell'Italia, la discussione tornerà centrale nella politica europea". Aresta conclude: "Bisogna agire rapidamente anche per dare una speranza al popolo afghano: lo dobbiamo a loro per le sofferenze patite in questi anni, alle migliaia di vittime e straniere che sono morte nel tentativo di dare un futuro a quel Paese". (Com)