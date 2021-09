Montenegro: ministro Interno Sekulovic, rischio di disordini a intronizzazione metropolita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Montenegro europeo, laico e civile non deve basarsi sull'odio e sull'esclusività, ha proseguito il comunicato, ma sulla sua Costituzione e sulle sue leggi. Nei giorni scorsi il futuro metropolita Joanikije ha precisato che l'intronizzazione del nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro avverrà nella località di Cetinje. "Si capisce che sarà a Cetinje", ha risposto Joanikije alla domanda del quotidiano montenegrino "Vijesti". Joanikije non ha voluto commentare in modo più diffuso la domanda che segue alle dichiarazioni rese in precedenza dal premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic. Il primo ministro montenegrino ha affermato che il diritto di scegliere il luogo di intronizzazione del metropolita non è di competenza del governo, del Parlamento o del Consiglio per la difesa e la sicurezza, ma dell'autorità religiosa. Krivokapic ha sottolineato che la Chiesa e i dignitari sanno che il monastero di Cetinje non vede alcun motivo per cui la cerimonia dovrebbe svolgersi a Podgorica. L'ambasciata degli Stati Uniti a Podgorica ha fatto appello nei giorni scorsi alla calma in occasione dell'intronizzazione del metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro. Anche la delegazione europea è intervenuta sulla questione ricordando che le dichiarazioni che creano tensioni etniche e religiose sono contrarie ai valori europei. (segue) (Seb)