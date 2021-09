Viabilità: Grimoldi (Lega), Pedemontana riparte grazie a impegno di Castelli e Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pedemontana riparte con l'aggiudicazione della gara di finanziamento per 1,7 miliardi di euro. Grazie all'impegno di Roberto Castelli, del Presidente Fontana e di Regione Lombardia, finalmente è stata sbloccata un'opera fondamentale per i Lombardi. Questi sono i fatti concreti di chi lavora per la propria terra". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, Deputato della Lega e presidente della delegazione italiana Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. (Com)