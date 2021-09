Energia: vicepremier Novak, ad agosto e settembre Russia conforme ad accordo Opec +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta aumentando la produzione di petrolio in conformità con l'accordo Opec +: ad agosto e settembre questa sarà conferme al 100 per cento a tali intese. Lo ha dichiarato ai giornalisti il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak. "Stiamo seguendo rigorosamente il programma per aumentare la produzione in conformità con l'accordo. L'accordo sarà osservato ad agosto e settembre a circa il 100 per cento", ha affermato Novak. Il vice primo ministro ha osservato che le compagnie petrolifere russe stanno ripristinando la produzione in conformità con i requisiti che vengono loro presentati. I Paesi Opec+ a metà luglio hanno raggiunto un accordo sull'allentamento delle restrizioni alla produzione. Entro la fine del 2021, ridurranno la produzione di soli 3,7 milioni di barili al giorno ed entro settembre 2022 prevedono di raggiungere completamente il livello di produzione pre-crisi. (Rum)