Vaticano: Papa, mi rallegra vedere i giovani che vogliono migliorare l'ambiente

- Il Santo Padre ha diffuso il suo messaggio con l'intenzione di preghiera per il mese di settembre, attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa sul tema: "Uno stile di vita ecosostenibile". Papa Francesco ha detto: "Mi rallegra vedere che i giovani hanno il coraggio di intraprendere progetti di miglioramento sia ambientale sia sociale, due realtà che procedono di pari passo. Noi adulti possiamo imparare molto dai giovani, perché per tutto ciò che riguarda la cura del pianeta i giovani sono all'avanguardia. Prendiamo esempio da loro". Francesco ha raccomandato tutti di riflettere sugli stili di vita e sulle scelte quotidiane: "Riflettiamo, soprattutto in questi momenti di crisi, di crisi sanitaria, di crisi sociale, di crisi ambientale, riflettiamo sul nostro stile di vita su come il modo di nutrirci, di consumare, di spostarci o l'uso che facciamo dell'acqua, dell'energia, della plastica e di tanti beni materiali siano spesso dannosi per la Terra - ha osservato il Papa - scegliamo di cambiare. Camminiamo insieme ai giovani verso stili di vita più semplici e rispettosi dell'ambiente. E preghiamo affinché tutti noi prendiamo le decisioni coraggiose, le decisioni necessarie per una vita più sobria ed ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che già sono impegnati in questo cambiamento. E non sono sciocchi, perché si impegnano per il loro futuro. Per questo - ha concluso il Papa - vogliono cambiare ciò che erediteranno quando noi non ci saremo più". (Civ)