Lavoro: Cgil, allarme occupazione aeroporto di Fiumicino, lettera a Zingaretti e Montino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' allarme occupazionale per oltre 40 mila addetti dell'aeroporto di Fiumicino". Per questo motivo la Cgil di Roma centro ovest litoranea, insieme al coordinamento di sito Cgil dell'Aeroporto di Fiumicino, hanno scritto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al sindaco di Fiumicino Esterino Montino "chiedendo, con urgenza, la convocazione delle parti sociali confederali e categoriali per affrontare con adeguata consapevolezza la crisi occupazionale che si sta già materializzando in questi mesi e che se non governata rischia di esplodere". Lo comunica in una nota la Cgil. "Le note vicende che investono la nostra ex compagnia di bandiera, Alitalia, e la nascita di Ita sono temi di attualità nazionale con tutto il loro carico di preoccupazione per il destino di tanti dipendenti che rischiano di rimanere peraltro senza ammortizzatori sociali da qui a poco - sottolineano nella lettera -. Non è un caso che insieme ai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil sia stata proclamata per il 24 settembre una giornata di sciopero generale". (segue) (Com)