Lavoro: Cgil, allarme occupazione aeroporto di Fiumicino, lettera a Zingaretti e Montino (2)

- "La vicenda di Ita trascina tuttavia con sé, inevitabilmente, la crisi occupazionale che investe le molteplici attività presenti nel sito aeroportuale con un impatto su circa ulteriori 40 mila addetti i quali - continua il sindacato -, al pari del personale ex Alitalia, rischiano di essere espulsi dal ciclo produttivo con una ricaduta di ordine sociale che investirà il territorio e di cui siamo certi non vi possa sfuggire la portata. Parliamo di lavoratori del commercio, metalmeccanici, edili, dei servizi oltre a una sacca di precari che alimentano quel bacino e che rischiano, nel loro insieme , di trovarsi sprovvisti degli ammortizzatori sociali. Occorre che le istituzioni locali assumano immediatamente un ruolo da protagonista nei confronti del Governo aprendo immediatamente un tavolo con il sindacato per costruire le condizioni di garanzia e tutela delle lavoratrici e lavoratori interessati ma soprattutto per definire un piano di rilancio di un settore strategico ai fini dello sviluppo territoriale anche alla luce degli investimenti espressamente previsti dai fondi del Pnrr", conclude la Cgil. (Com)