Difesa: Repubblica Ceca, offerta finale da tre società in gara per veicoli da combattimento

- Tre società hanno presentato le loro offerte nella gara di acquisto di 210 veicoli corazzati da combattimento di fanteria (Vccf) da parte della Repubblica Ceca. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ctk”. A questo punto il ministero della Difesa valuterà la documentazione presentata e determinerà il vincitore della gara, come precisato dal portavoce del dicastero, Jakub Fajnor. La scandenza per la presentazione delle offerte scadeva oggi alle 14:30. A compiere una valutazione delle offerte sarà in concreto una commissione composta da rappresentanti del ministero della Difesa e dell’Esercito. (segue) (Vap)