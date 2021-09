Difesa: Repubblica Ceca, offerta finale da tre società in gara per veicoli da combattimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine maggio il ministero ha invitato tre compagnie a fare la loro offerta finale per la fornitura di 210 veicoli corazzati da combattimento per la fanteria (Vccf). Il viceministro della Difesa, Lubor Koudelka, ha riferito la novità nell'area militare di Libava, nella regione di Olomouc, dove l'esercito stava testando da settimane i veicoli offerti. Il dicastero intende acquistare 210 dieci Vccf per una cifra di 52 miliardi di corone (circa due miliardi di euro) e sostituire così i vecchi veicoli equivalenti di epoca sovietica. Quattro compagnie erano interessate alla gara, ovvero la britannica Bae Systems con i veicoli CV-90, la tedesca Rheinmetall Landsysteme con i suoi Lynx, la spagnola Gdels con gli Ascod e il consorzio tedesco Psm con i veicoli Puma. Questi ultimi non soddisfano tuttavia i requisiti della gara ceca. A inizio maggio sono stati forniti dalle altre tre aziende dei prototipi per il testing da parte degli specialisti militari cechi, chiamati a verificare tra le tante cose la mobilità dei veicoli e la protezione contro i danni balistici e da esplosivo. I test sono proseguiti fino al 6 giugno. (Vap)