Libano: presidente Aoun a delegazione Usa, "grandi progressi in formazione governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente libanese, Michel Aoun, ha ricevuto oggi una delegazione del Congresso degli Stati Uniti, guidata dal senatore Chris Murphy, alla presenza dell’ambasciatrice Usa a Beirut, Dorothy Shea. Lo riferisce la presidenza libanese. Le parti hanno discusso della formazione del governo affidata al primo ministro designato Najib Miqati lo scorso luglio. “Il processo di formazione del governo ha fatto grandi progressi e molti ostacoli sono stati risolti”, ha assicurato Aoun alla delegazione. Inoltre, il capo dello Stato ha sottolineato che “le elezioni parlamentari si terranno come previsto nella primavera del 2022”, evidenziando che “proseguirà la lotta alla corruzione” e che “si svolgerà l’audit finanziario forense”. Aoun è intervenuto anche sul raggiungimento di “una pace giusta e globale in Medio Oriente, che si rifletterebbe positivamente sul Libano, che è impegnato nell’attuazione delle risoluzioni internazionali, in particolare la risoluzione 1701” che delinea il mandato della missione Unifil. Da parte sua, la delegazione ha ribadito il proprio sostegno al popolo e all’esercito libanese. (segue) (Res)