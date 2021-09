Libano: presidente Aoun a delegazione Usa, "grandi progressi in formazione governo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della presenza in Libano, la delegazione del Congresso Usa ha incontrato anche il comandante dell’esercito, generale Joseph Aoun. Le parti hanno discusso della situazione delle Forze armate libanesi e delle modalità per sostenerle e aiutarle a svolgere i propri compiti. A causa del perdurare della crisi economica, infatti, le forze armate del Paese dei cedri hanno avuto difficoltà a svolgere le proprie funzioni. Lo scorso 30 agosto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso per un altro anno il mandato della missione di interposizione nel Libano meridionale (Unifil). La risoluzione 2591 adottata il 30 agosto ribadisce il mandato sancito dalla risoluzione 1701 del 2006 e prevede che Unifil adotti misure temporanee e speciali a sostegno all’esercito libanese, fornendo materiale non letale – come cibo, carburante e medicine – e sostegno logistico per sei mesi. Il Consiglio di sicurezza “sollecita con forza un ulteriore e maggiore sostegno internazionale alle Forze armate libanesi (Laf), ribadendo la necessità di un loro dispiegamento efficace e duraturo nel sud del Libano”. (Res)