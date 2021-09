Covid: Giacomoni (FI), subito certificato verde a tutti gli aventi diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi tutto il personale scolastico deve essere in possesso del green pass per poter lavorare. In attesa della piattaforma che consentirà un controllo automatizzato della certificazione verde, le scuole potranno affidarsi a più soggetti verificatori che useranno la app Verifica C19, ma il rischio concreto è che molti docenti non siano ancora in possesso del Green Pass pur avendone diritto, in particolare tra chi avrebbe dovuto ricevere il Green Pass perché guarito dal Covid, senza sapere di averlo avuto, oppure senza avere un tampone che indicasse il momento esatto in cui lo aveva contratto, o perché avendo già molti anticorpi gli è stato consigliato di fare una sola dose di vaccino, in base alle disposizioni dello stesso Ministero della Salute". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "In tali casi, infatti – prosegue – spesso il Green Pass non viene generato. La questione riguarda moltissimi cittadini ed in particolare, i lavoratori della scuola, i docenti e i supplenti che rischiano di dover pagare di tasca loro tre tamponi ogni settimana o persino il rifiuto dell'assegnazione della supplenza. Per questo Forza Italia presenterà un emendamento al dl green pass, non ancora incardinato presso la Commissione Affari Sociali, ma comunque trasmesso alla Camera". Giacomoni annuncia che la "modifica prevede di poter prendere in considerazione i referti delle IGG quantitative -a testimonianza dell'avvenuta infezione- correlati al tampone molecolare che attesti la successiva negativizzazione, prevedendo, altresì, la valutazione di documenti provenienti anche da laboratori privati che effettuano i test sierologici, oppure, la certificazione del medico di base, attestante infezione e negativizzazione con relative date di riferimento. Chi vuole seguire le regole nell'interesse della collettività va aiutato e non ostacolato con problemi burocratici che spesso diventano irrisolvibili", conclude l'esponente azzurro.(com)