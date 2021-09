© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggiornamento in Emilia-Romagna: 383 nuovi positivi su 30.724 tamponi eseguiti (1,2 per cento). Crescono i guariti (+546). In calo i casi attivi (-166) e i ricoveri (-13). Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dalla Regione Emilia-Romagna.(Ren)