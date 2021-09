Regno Unito: ministro Esteri Raab, intelligence riteneva "improbabile" caduta di Kabul nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence britannica riteneva “improbabile” una caduta di Kabul entro il 2021. Lo ha rivelato oggi il ministro degli Esteri britannico Dominik Raab rispondendo alle domande della Commissione Esteri della Camera dei Comuni circa la crisi in Afghanistan. "La valutazione centrale su cui stavamo operando era che, dato il ritiro delle truppe entro la fine di agosto, si sarebbe assistito a un costante deterioramento da quel punto", ha affermato Raab. Per queste ragioni, secondo il materiale raccolto dall’intelligence, “era improbabile che Kabul cadesse quest'anno". Il ministro ha però sottolineato come il governo avesse in ogni caso predisposto dei piani di emergenza per l’Afghanistan, di cui uno studiato per una situazione di emergenza e un "deterioramento più rapido" della stabilità del Paese. (segue) (Rel)