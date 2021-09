Regno Unito: ministro Esteri Raab, intelligence riteneva "improbabile" caduta di Kabul nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raab ha poi annunciato di essere in partenza per la regione dell’Asia Centrale, al fine di confrontarsi con le autorità dei Paesi vicini dell’Afghanistan. Il ministro ha rivelato che esiste un "canale privato di alto livello" tra Afghanistan e Pakistan, facilitato dal Regno Unito, dall'inizio del 2019. Raab ha confermato ai parlamentari di aver direttamente supervisionato questo canale di dialogo. Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto di aver avuto più di 40 incontri o chiamate durante le quali l'Afghanistan era all'ordine del giorno tra la metà di marzo e il 30 agosto, “almeno ogni quattro giorni”. In questo contesto, Raab ha elencato una serie di altre questioni di politica estera di cui si sta occupando, come l'Iraq, l'Iran e la Bielorussia, nonché il Covid-19. (Rel)