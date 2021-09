Roma 2021: Peciola (LR), parte campagna per la città dei diritti e dell'uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si parte per una nuova sfida che vedrà tanti esponenti di Liberare Roma correre per l'Assemblea Capitolina. In lista un rappresentante importante della sinistra di movimento come Alessandro Luparelli, un lavoratore e leader di comunità in sintonia con le sofferenze sociali del territorio e punto di riferimento per i diritti sociali e civili". Lo dichiara in una nota Gianluca Peciola di Liberare Roma. "Tra le compagne che guideranno la lista c'è Michela Cicculli, attivista femminista e assessora del Municipio Roma VIII - aggiunge Peciola -. Insieme a loro una forte e autorevole rappresentanza di militanti, figure del mondo della cultura e dello spettacolo, professioniste e professionisti come Paolo Barros, Paola Balducci, Marina D'Ortenzio, Michelangelo Ricci, Mauro Castellani, Marilù Prati e Franco Sapia. La campagna per liberare la Capitale dallo sfascio causato dal governo Raggi e dal rischio neofascista deve vedere moltiplicare i suoi sforzi per la costruzione di una città dei diritti, dell'accoglienza e dell'uguaglianza sociale", conclude la nota.(Com)