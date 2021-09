Viabilità: Pizzul e Ponti (Pd), bene le risorse, ma il progetto della Pedemontana è obsoleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di Pedemontana è obsoleto e poco sostenibile dal punto di vista ambientale. L'opera non può essere lasciata a metà, ma non deve neppure lasciare ferite insanabili su un territorio già sotto grande pressione ambientale. È necessario che il governo, con il coinvolgimento dei ministeri delle Infrastrutture e della Transizione ecologica, promuova una revisione del progetto da concertare con il territorio. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul e il consigliere Gigi Ponti commentano così la notizia del closing finanziario dell'opera, anticipata oggi dal presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda Roberto Castelli. "Prendiamo atto- affermano i consiglieri dem - che per la copertura finanziaria si è trovata una soluzione. Quello che ancora manca è un buon progetto. Quello attuale è obsoleto e ha un impatto eccessivo sui territori, come hanno già fatto notare diversi sindaci dell'area, e non offre soluzioni ai problemi di spostamento del territorio con i cittadini che dovranno sostenerne i costi, visto che i pedaggi, secondo quanto previsto dal progetto finanziario, saranno molto alti". "Per questo - concludono Pizzul e Ponti - chiediamo al governo di intervenire e concordare con Regione Lombardia una revisione del progetto da concertare con il territorio per evitare di realizzare un'opera che nascerebbe già vecchia e inutile. Ci aspettiamo che anche la Regione prenda atto al più presto di questi problemi e si muova per definire con il Governo i passi necessari per far sì che Pedemontana sia un'opera utile ai cittadini e alle imprese e sostenibile per i territori che attraverserà". (Com)