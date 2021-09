Montenegro: Nina Drakic è la nuova presidente ad interim della Camera di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio del Montenegro ha nominato Nina Drakic sua nuova presidente ad interim. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg" Drakic, laureata in Scienze economiche, ha ricoperto finora la carica di vicepresidente dell'associazione. Drakic è all'interno della Camera di commercio da oltre dieci anni e ha svolto in precedenza anche l'attività di esperto associato, direttore di settore e consigliere del presidente. "Drakic svolgerà le funzioni di presidente della Camera fino all'elezione di un nuovo presidente di questa associazione di imprese", ha affermato la Camera montenegrina in una nota. (Seb)