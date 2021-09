Roma 2021: Michetti, degrado Tevere andrà risolto, fiume abbandonato in questi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il degrado del Tevere è una criticità irrisolta di Roma. In questi anni purtroppo nonostante le istituzioni coinvolte abbiano un po’ dimenticato il nostro fiume, il prossimo sindaco per le proprie competenze dovrà pretendere la salubrità del Tevere, oltre alla sua navigabilità nelle parti in cui ciò sarà possibile". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. "Le pianificazioni in corso d’opera dovranno essere portate avanti senza indugi perché il fiume di Roma dovrà tornare al centro della vita della città ed essere una risorsa e mai un peso", conclude. (Rer)