Migranti: Francia, un accampamento davanti a prefettura Ile-de-France per chiedere soluzioni degne

- Un accampamento di circa 500 migranti si è installato davanti alla prefettura della regione dell'Ile-de-France, situata nel quindicesimo arrondissement di Parigi. L'iniziativa è stata organizzata dal collettivo Requisition, che raggruppa diverse associazioni. Gli organizzatori hanno fatto sapere di aver chiesto alle autorità "soluzioni di accoglienza degne e perenni" per i migranti arrivati in Francia. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", nell'accampamento ci sono molti minorenni non accompagnati e una quindicina di afghani. L'operazione è la decima organizzata da Réquisitions, che già a luglio aveva effettuato un'iniziativa simile nel parco di palce de Vosges, nel centro di Parigi. (Frp)