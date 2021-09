Uruguay: Cepal stima crescita del 4,1 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime della Cepal migliorano la proiezione della Banca mondiale (Bm) che a giugno ha mantenuto invariate le previsioni di crescita dell'Uruguay al +3,4 per il 2021. Invariate rispetto alle proiezioni di gennaio anche le stime sul medio termine, che indicano una crescita del +3,1 per cento nel 2022 e del +2,5 per cento nel 2023. Le proiezioni per il paese rioplatense, pur al ribasso, sono in linea con le previsioni complessive della Bm per la regione. "Nonostante una contrazione del pil del 5,8 per cento nel 2020, l'Uruguay è pronto per un rimbalzo di oltre il 3 per cento nel 2021 e 2022", si legge nel documento. L'istituzione multilaterale giudica inoltre positivamente l'impegno del governo nel mantenere la sostenibilità fiscale riducendo le spese non correlate alla Covid-19 oltre all'adozione di una "regola fiscale". La rete di sicurezza sociale esistente nel paese, secondo la Bm, contribuisce inoltre a proteggere i settori più vulnerabili dalla recessione economica. (Abu)