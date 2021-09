Spagna: comunità Madrid ritarda l'allentamento restrizioni a metà settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità di Madrid aspetterà fino alla fine di settembre per allentare le restrizioni imposte al settore alberghiero, delle ristorazione e delle vita notturna. È quanto deciso al termine della riunione del governo regionale che aveva in programma alla vigilia di procedere ad una riduzione delle limitazioni in vigore. Secondo quanto spiegato dalla presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, l'obiettivo è quello di continuare ad aumentare la capacità nei luoghi pubblici, ma con prudenza. Attualmente, la capacità al chiuso nei locali pubblici, impianti sportivi, palestre, discoteche e locali notturni è del 50 per cento. (Spm)