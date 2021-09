Italia viva: Renzi, a Ponte di Legno torna la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ponte di Legno nasce come “luogo del populismo, da Bossi a Salvini fino alla Meloni. Sconfiggere i Cinquestelle non è più una priorità, fanno tutto da soli”. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi aprendo la scuola di formazione politica “Meritare lItalia”, a Ponte di Legno, di fronte a una platea di 500 ragazzi. “In questo anno abbiamo mandato a casa Conte e aperto la strada a Draghi – ha ricordato -. Questo cambiamento porterà allo sgretolamento dei Cinquestelle ma non basta. I grillini passano, i populisti restano. Da qui, da Ponte di Legno noi diciamo che vogliamo la politica e non il populismo. Il populismo clicca, la politica allarga e approfondisce, questa per me è la differenza”.(Com)