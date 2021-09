Kosovo: Eulex e polizia sviluppano database per facilitare le indagini sui crimini di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il database aiuta a costruire un caso da un elemento centrale del crimine. Può essere un luogo, una persona o un oggetto. Il database aiuterà a gestire una grande quantità di dati, come dichiarazioni di testimoni, prove forensi e informazioni dettagliate sulle date e sui luoghi in cui sono stati commessi i crimini, aiutando gli investigatori a identificare i sospetti e collegarli a eventi specifici", ha affermato Roland Burgsteiner, analista dei crimini di guerra di Eulex, che ha contribuito allo sviluppo del database. Burgsteiner ha aggiunto che il database è in pieno utilizzo e include già circa 400 casi di crimini di guerra, che sono stati scansionati e caricati dopo che Eulez ha consegnato questi casi alla polizia del Kosovo nel 2018. Ringraziando la Direzione per le indagini sui crimini gravi per il loro impegno e impegno, Burgsteiner ha aggiunto: "Apprezziamo particolarmente il fatto che l'Unità per i crimini di guerra della polizia del Kosovo abbia avviato indagini per tutti i casi di persone scomparse. Ci auguriamo che collegando i casi di persone scomparse alle indagini sui crimini di guerra esistenti, il numero di donne, uomini e bambini di tutte le comunità ancora disperse sarà ulteriormente ridotto e i loro parenti otterranno giustizia e riparazione”. (segue) (Alt)