Kosovo: premier Kurti, Ue deve rendere più equo il processo di allargamento nei Balcani occidentali

- L’Unione europea ha già “conquistato i cuori e le menti” dei cittadini dei Balcani occidentali, ma il processo di allargamento deve essere più equo. Lo ha affermato il premier kosovaro Albin Kurti, nel corso di un evento pubblico, rilevando come tale fenomeno sia evidente dalla corsa all’adesione nell’Ue, “così come dalla delusione quando questi Paesi non passano la fase successiva del percorso di integrazione”. "La politica dei bastoni e delle carote non è mai stata fruttuosa per il Kosovo perché abbiamo ricevuto tanti bastoni ma non tante carote. È passato più di un decennio da quando tutti i membri della WB6 hanno ottenuto la liberalizzazione dei visti mentre il Kosovo aspetta ancora, isolato come in un ghetto, un'immagine che porta molta vergogna per entrambe le parti", ha detto Kurti. (segue) (Alt)