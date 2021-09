Albania: oggi atteso in Kosovo arrivo tergo gruppo di profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo gruppo di profughi afgani che saranno ospitati temporaneamente dal Kosovo, arriverà oggi nel Paese balcanico. Lo ha confermato il ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Svecla, chiarendo che il governo deciso di accogliere persone "che hanno aiutato gli Stati Uniti". Svecla ha spiegato che sono già arrivati ​​due gruppi di cittadini afgani. Mentre oggi sono attesi altri 139 cittadini afgani. Inoltre il ministro ha detto che finora non ci sono cittadini afgani positivi a Covid-19. "Sono stati registrati nei database della polizia di frontiera e continueremo a trattarli in base alle leggi del Kosovo", ha affermato Svecla spiegando che i profughi saranno ospitati per un anno, in casi specifici anche oltre, ma sarebbero in corso dei colloqui affinché i cittadini afgani vengano poi trasferiti negli Stati Uniti. (Alt)