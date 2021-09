Via Antonini: De Corato, Comune trovi accordi con hotel vicini per ospitare abitanti della "Torre dei Moro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune si impegni a trovare tra oggi e domani un accordo con l'hotel Quark, vicino a via Antonini, nel quale molti sfollati stanno alloggiando a spese proprie e che Sala, venerdì, in occasione dell'incontro con gli abitanti della 'Torre dei Moro', dia la certezza di aver risolto la questione”. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia in merito ai residenti della 'Torre dei Moro' distrutta da un incendio la scorsa domenica pomeriggio. “gli hotel convenzionati con il Comune che li ospitano – prosegue non possono essere dalla parte opposta della città, come invece è, soprattutto considerando che tra le famiglie che hanno perso la casa nell'incendio ci sono anche bambini che tra pochi giorni riprenderanno le scuole”. “Ovviamente – spiega De Corato - nel caso in cui emerga dalle indagini che il materiale utilizzato non sia realmente Alucobond (composto da pannelli d'alluminio con una coibentazione minerale non infiammabile), come sembrerebbe e contrariamente a quanto parrebbe abbia invece dichiarato nell'immediatezza dell'incendio l'amministratore del condominio, il Comune potrà rivalersi sulla proprietà chiedendo i danni e facendosi risarcire le spese affrontate per ospitare gli sfollati nell'hotel". (segue) (Com)