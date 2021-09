Via Antonini: De Corato, Comune trovi accordi con hotel vicini per ospitare abitanti della "Torre dei Moro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco inoltre - conclude De Corato - non ha ancora dato risposta sulla costituzione del Comune di Milano come parte civile in un eventuale procedimento sull'incendio di via Antonini. Come non ha dato alcuna risposta sull'insignire dell'Ambrogino d'Oro i vigili del fuoco per l'ottimo e tempestivo intervento. Lo stesso Sala ha potuto constatare con i suoi occhi l'impegno dei pompieri che hanno operato per spegnere l'incendio fino ad ustionarsi le mani". “Ci sono decine di famiglie che nell'incendio di domenica hanno perso tutto quello che avevano, molte delle quali stanno, sicuramente, pagando le rate del mutuo per l'acquisto di quegli appartamenti andati in fiamme. Il Governo deve subito intervenire con le Banche per sospendere queste rate, in attesa che venga fatta chiarezza sulle responsabilità e le assicurazioni risarciscano i danni", aggiunge Massimo Girtanner, già presidente di Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale di Milano. (Com)