Colosseo: l'acqua della Fontana delle Pelte torna a scorrere nel segno dell'impegno "green" del Parco (2)

- Proseguendo nel progetto di rifunzionalizzazione di tutte le fontane antiche e moderne del Parco archeologico del Colosseo, avviato nel giugno del 2019 con il ripristino del Ninfeo degli Specchi e della Fontana dei papiri all'interno degli Horti Farnesiani, oggi è la volta della Fontana che in età romana allietava le passeggiate della corte imperiale tra lo Stadio e le stanze private affacciate sull'immensa valle del Circo Massimo. L'intervento, che si configura come una vera installazione cui è stato associato il motto latino "Instar aquae tempus – Il tempo scorre incessantemente come l'acqua", è stato curato dall'arch. paesaggista Gabriella Strano ed è stato attuato nel pieno rispetto del valore e dell'importanza dell'acqua e della necessità di operare strategie di adattamento alle nuove realtà climatiche. (segue) (Com)