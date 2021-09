Colosseo: l'acqua della Fontana delle Pelte torna a scorrere nel segno dell'impegno "green" del Parco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questa ragione all'inaugurazione, prevista per le ore 11.00, sarà presente il geologo e divulgatore Mario Tozzi che dialogherà con il Direttore del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, sull'approccio green del PArCo e sul tema dei grandi cambiamenti climatici e delle loro ricadute sui beni culturali e sul patrimonio in generale. L'installazione, accompagnata da note musicali e nuvole profumate che si alterneranno secondo ritmi stagionali o legate ad arcaiche festività, sarà visibile a tutti dal giorno 8 settembre dall'affaccio superiore della Domus Augustana. (Com)