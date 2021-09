Giustizia: M5s, con quinto quesito referendario a rischio misure cautelari per reato di stalking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle della commissione Giustizia della Camera sottolineano che "il referendum sulla giustizia proposta da Lega e Radicali, con il quinto quesito, rischia di ridurre al minimo la possibilità che possano essere applicate misure cautelari agli indagati per stalking. E' una prospettiva che, come segnalato anche da addetti ai lavori e magistrati - continuano i parlamentari in una nota -, apre a scenari di inaudita gravità: da una parte verrebbero a mancare tutele fondamentali soprattutto per le donne vittime di atti persecutori - atti che purtroppo, come sappiamo bene, sfociano spesso in orrendi delitti - dall'altra verrebbe ulteriormente minata la fiducia dei cittadini nella giustizia". (segue) (Com)