Giustizia: M5s, con quinto quesito referendario a rischio misure cautelari per reato di stalking (2)

- Gli esponenti del M5s aggiungono: "Come spiegare, infatti, ai familiari di una vittima o a una donna che trova la forza di denunciare che il proprio stalker può continuare a farle del male soltanto perché, in assenza di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, si vuole limitare l'applicazione della misura cautelare a condotte commesse con l'uso della violenza o di armi, così come stabilirebbe la norma prevista dal referendum?". I deputati pentastellati concludono: "Il Movimento cinque stelle, anche grazie al 'Codice rosso', ha esteso il più possibile le garanzie contro la violenza di genere e lo stalking, e non siamo disposti ad accettare passi in dietro su questo terreno". (Com)