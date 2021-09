Roma 2021: Smeriglio (Sd), sosterrò lista Sce per Gualtieri sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi parte la corsa della lista della Sinistra civica ecologista che mette insieme tante biografie dell'attivismo romano. Di chi ha difeso e costruito esperienze di autogestione, di chi si è battuto per l'acqua e la centralità dei servizi pubblici. La presenza di tanti giovani fa ben sperare. La vera novità è la presenza in testa di lista di tre donne da sempre impegnate nelle pratiche e nel pensiero della differenza di genere". Lo dichiara in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente Socialisti e democratici (Sd). "A tutti i candidati e le candidate va il mio in bocca al lupo. Con un pensiero particolare ad Amedeo Ciaccheri,candidato alla presidenza dell VIII municipio. Sosterrò con convinzione la lista perché può fare la differenza recuperando consensi a sinistra e spingere la candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco", conclude.