Nigeria: Buhari, economia cresciuta del 5 per cento nel secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi sforzi hanno prodotto risultati con la Nigeria che ha registrato la sua più grande crescita economica in sei anni con una crescita del Pil del cinque per cento nel secondo trimestre del 2021", ha detto il presidente, secondo il quale i settori che hanno guidato questa crescita sono il commercio, le telecomunicazioni, i trasporti, l'elettricità, l'agricoltura e la produzione. "Ciascuno di questi settori ha mostrato un miglioramento significativo e quindi ha creato più posti di lavoro per la nostra popolazione", ha detto il presidente, per il quale "una parte importante delle nostre politiche e strategie è l'attenzione all'occupazione e alla creazione di opportunità per le nostre persone. Quando questo governo è stato eletto nel 2015, ci siamo impegnati ad aumentare le opportunità di lavoro per i nigeriani e come parte del nostro programma di investimenti sociali abbiamo reclutato 500mila laureati nel nostro programma N-power", ha aggiunto. (Res)