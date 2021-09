Russia: Covid, autorità preoccupate per possibile nuova ondata a Mosca per fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo focolaio di contagi da coronavirus potrebbe verificarsi a Mosca alla fine di settembre. Lo ha dichiarato ai giornalisti di “Tass” Denis Protsenko, primario dell'ospedale n. 40 Kommunarka della capitale russa. Secondo Protsenko, si tratterebbe comunque di uno scenario gestibile. “Se in questo periodo le persone si vaccineranno a ritmo sostenuto, i rischi saranno minimi” ha aggiunto il primario. Mosca è al primo posto in Russia per numero di persone contagiate dal coronavirus. In totale in città sono stati rilevati 1.568.767 casi di infezione, di cui 1.229 nell'ultimo giorno. 1.448.644 le persone guarite, 27.492 i decessi dall'inizio della pandemia.(Rum)