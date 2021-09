Roma: Giuliano (Fd'I), figli per chiedere elemosina, inutili sforzi scolarizzazione bimbi rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assurdo leggere notizie di questo tipo che mettono in evidenza la modalità con la quale i Rom utilizzano i figli minorenni per far chiedere loro l'elemosina. Tutti gli sforzi profusi per scolarizzare questi bambini diventa inutile davanti alle raccapriccianti dichiarazioni di questo bambino malmenato perché si è opposto a tale costrizione". É quanto dichiara in una nota Fulvio Giuliano, dirigente nazionale Fratelli d'Italia. (Com)