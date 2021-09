Albania: ambasciatore Ue Soreca, cooperazione internazionale essenziale in lotta a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione internazionale è essenziale nella lotta alla criminalità organizzata. Lo ha detto l'ambasciatore dell'Ue a Tirana, Luigi Soreca, commentando la vasta operazione anti droga ha portato a 107 arresti tra Albania, Spagna e Germania. Soreca, scrivendo su Twitter, ha elogiato anche il contributo essenziale di Europol al lavoro della autorità dei tre Paesi coinvolti nell'operazione. Parlando in una conferenza stampa a Madrid, il direttore generale della polizia albanese Ardi Veliu ha illustrato i risultati dell'operazione Dobra che ha portato al sequestro di 25 mila piante di cannabis e beni per un valore di oltre 70 mila euro. Veliu ha precisato che l'operazione continuerà anche per quanto riguarda l'identificazione dei beni prodotti come risultato delle attività criminali del gruppo dedito al traffico di droga. Secondo il direttore generale della polizia albanese, riferisce l'emittente "EuroNews Albania", una paralisi dell'intera struttura operativa del gruppo criminale è ora alla portata. (Alt)