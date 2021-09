Covid: Sileri, vaccinarsi anche per ripristinare "sanità interrotta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ammette su Facebook "di aver fatto un’affermazione forte" ieri. "Ho detto - rammenta - che non c'è nella storia recente una malattia che, da sola, abbia causato così tante vittime in un arco temporale così ristretto, con una progressione dalla diagnosi che spesso non lascia nemmeno possibilità di cura, come il Covid. Il Covid non può essere paragonato a nessun’altra singola patologia: ha provocato un numero di decessi più alto delle tre patologie oncologiche più letali messe insieme, ovvero il cancro del polmone, del colon e della mammella". (segue) (Rin)