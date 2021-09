Covid: Sileri, vaccinarsi anche per ripristinare "sanità interrotta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo - insiste Sileri -. A causa del Covid, per cui è disponibile una profilassi specifica costituita dal vaccino, sono rimaste indietro tutte le altre condizioni patologiche, tra cui appunto la prevenzione oncologica. Il Servizio sanitario nazionale sta strenuamente continuando a contrastare il virus e tiene pronti reparti e sale operatorie mettendo però 'in attesa' tutto il resto della 'sanità interrotta'. Non è più tollerabile aspettare oltre: il vaccino è l’unica arma che abbiamo per porre fine a queste morti e per ricominciare ad occuparci delle malattie che in questo anno e mezzo non sono state più diagnosticate e trattate e che rischiano di diventare una nuova emergenza sanitaria. Parlare e spiegare i benefici della vaccinazione a quanti sono ancora restìi, è fondamentale e - assicura il sottosegretario - il mio impegno in questo non verrà mai meno". (Rin)