Tanzania: Alta corte, processo a leader dell'opposizione Mbowe andrà avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo che vede imputato per terrorismo il principale leader dell'opposizione della Tanzania, Freeman Mbowe, può andare avanti come previsto. È quanto stabilito oggi dall'Alta corte della Tanzania, che ha così respinto il ricorso del partito di Mbowe, Chadema, i cui avvocati difensori denunciavano il fatto che il loro assistito sia stato trattenuto per cinque giorni senza un'accusa, il che avrebbe violato i suoi diritti costituzionali. Il leader dell'opposizione è stato arrestato il mese scorso poco prima di tenere un forum pubblico per chiedere la riforma costituzionale in Tanzania. I suoi sostenitori hanno descritto le accuse come politicamente motivate e accusano la polizia di aver torturato in carcere Mbowe. Il processo nei confronti di Mbowe - accusato di finanziamento del terrorismo internazionale e cospirazione - ha preso il via lo scorso 13 agosto e l'udienza è stata aggiornata dopo che il procuratore ha cercato di assegnare il caso ad un tribunale superiore. Mbowe, che è stato arrestato a luglio insieme ad altri membri del partito di opposizione, è quindi stato riportato in carcere nel quadro della custodia cautelare richiesta per i sospettati di terrorismo. Nel giorno in cui era prevista l'udienza, i sostenitori di Mbowe hanno tenuto una manifestazione davanti al tribunale proclamando la sua innocenza ma la polizia - ha denunciato il partito Chadema su Twitter - ha risposto arrestando i presenti. (segue) (Res)