Tanzania: Alta corte, processo a leader dell'opposizione Mbowe andrà avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chadema, principale partito di opposizione della Tanzania, aveva denunciato l'arresto del suo leader Freeman Mbowe, avvenuto nella notte fra il 20 e il 21 luglio mentre si trovava nella sua stanza d'albergo a Mwanza, nella regione nord-occidentale del Paese dove stava partecipando a una riunione del partito. Secondo quanto afferma Chadema in un comunicato, altri dieci dirigenti del partito sono stati arrestati insieme a Mbowe e sono stati condotti nella stazione di polizia centrale di Mwanza, mentre non è al momento chiaro in quale stazione di polizia sia detenuto il leader. In precedenza Mbowe aveva dichiarato che il suo partito Chadema avrebbe continuato a tenere riunioni per chiedere una riforma della Costituzione nonostante la polizia continui ad arrestare i suoi membri. "Non smetteremo di convocare forum in linea con la legge. Lasciamo che la polizia continui ad arrestarci e ad aggredirci perché non ci fermeremo", ha dichiarato Mbowe in una nota, accusando la polizia di aver fornito "motivazioni deboli" per gli arresti con il chiaro intento di "intimidire il partito". Chadema aveva dichiarato che più di 100 suoi sostenitori sono stati arrestati e che avrebbe indetto una serie di incontri in tutto il Paese, il primo dei quali previsto oggi nella città portuale di Mwanza (dove è stato arrestato mbowe). Una rinnovata spinta per l'approvazione di una nuova Costituzione ha ripreso slancio da quando il mese scorso la presidente Samia Suluhu Hassan - prima donna presidente nella storia del Paese, subentrata al defunto John Magufuli - ha dichiarato che il processo non è fra le priorità della sua presidenza che è maggiormente focalizzata sullo sviluppo economico della Tanzania. (Res)