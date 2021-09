Libia: Covid, registrati 1.665 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.665 nuovi cadi di Covid-19, su 6.201 tamponi effettuati e un tasso di positività del 26,8 per cento. Lo rende noto il bollettino giornaliero del Centro nazionale per il controllo delle malattia, secondo il quale la capitale Tripoli ha registrato il più alto numero di contagi con 420 nuovi casi, seguita da Bengasi con 116 contagi. Il Centro ha anche riferito di 16 nuovi decessi causati dal Covid-19, di cui dieci nella regione occidentale e sei in quella orientale. Nelle ultime 24 ore, i guariti sono 1.952 e i decessi dall’inizio della pandemia hanno raggiunto le 4.263 persone.(Lit)