Speciale scuola: Garante privacy, via libera a nuove modalità di verifica Green pass

- Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso "parere favorevole" sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile. Il testo - si legge in una nota dell'Autorità - recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del ministero dell’Istruzione e del ministero della Salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di Green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo. (Com)