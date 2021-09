Speciale scuola: Fd'I, incertezze e disorganizzazione su riapertura nidi Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La data del primo settembre che segna l'avvio dei nidi a Roma non è ancora arrivata e già si preannuncia il caos su più fronti". È quanto dichiarano in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, e Laura Marsilio, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. "Le operazioni di pulizia a cura di Multiservizi sono in iniziate tardivamente rispetto agli altri anni e con personale ridotto - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Tutto ciò proprio nel momento in cui le bolle nido sono state riconvertite nelle consuete sezioni con gli ambienti che devono essere risistemati in modo adeguato e le operazioni di sanificazione continuativa che sono ancora un obbligo per i servizi. Non si ha certezza su chi dovrà controllare il possesso di green pass valido del personale insegnante, un’operazione che certamente non può essere garantita giornalmente dai Coordinatori educativi poiché i servizi non sono dotati di uffici di segreteria a supporto e in alcuni municipi gli uffici personale si rifiutano di effettuare tale verifica". (Com)