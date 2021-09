Speciale scuola: Lega, 4,5 milioni per sicurezza istituti a città metropolitana Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "in arrivo 4,5 milioni di euro per la ripartenza della scuola in sicurezza. Fondi per la città metropolitana di Venezia grazie al decreto Sostegni bis con lo scopo di dotare le scuole di dispositivi e strumenti per garantire la presenza in aula". Lo affermano in una nota le deputate della Lega Giorgia Andreuzza e Ketty Fogliani. "La Dad - proseguono - bisogna lasciarsela alle spalle, deve restare per tutti un lontano ricordo. Era un imperativo quello di mettere tutti in condizione di tornare in classe e di farlo in sicurezza. Con la Lega al governo, l'esecutivo ha messo studenti e personale scolastico al centro del progetto di ripresa del nostro Paese". (Com)