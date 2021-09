Speciale scuola: Asl Rieti, cinema gratis per per ragazzi tra i 12 e 18 anni all'open day Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un abbonamento al Cinema Moderno per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni che andranno a vaccinarsi contro il Covid-19 sabato 4 e domenica 5 settembre all'ex chiesa San Giorgio: si chiama vac-cinema la nuova iniziativa che vede insieme Asl Rieti e Fondazione Varrone, stavolta indirizzata ai giovani che si preparano a tornare a scuola e vogliono farlo in sicurezza. "L'auditorium di largo San Giorgio - si legge in una nota della Asl di Rieti- si trasformerà per un week end in hub vaccinale per un open day con vaccinazione Pfizer dedicato a studenti e studentesse all'insegna di tre 's': salute, scuola, socialità. Raccogliendo la richiesta della Asl e la disponibilità del Cinema Moderno, la Fondazione Varrone oltre a mettere a disposizione i suoi spazi finanzierà l'acquisto di 400 abbonamenti per 5 spettacoli riservati ai ragazzi e alle ragazze che completeranno il ciclo vaccinale. La Asl di Rieti, ancora una volta con uno sforzo straordinario, metterà in campo, attraverso il coinvolgimento delle equipe vaccinali, tutta la professionalità che ha contraddistinto in questi mesi la Campagna vaccinale. Ciò consentirà di aumentare la percentuale di copertura dei ragazzi nati dal 2003 al 2009 garantendo loro un rientro a scuola in sicurezza, evitando le continue interruzioni della didattica dovute alla messa in quarantena delle classi". (Com)