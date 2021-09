Speciale scuola: Municipio Roma I, solo due cellulari per controllo green pass su 11 nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passate tre settimane dall'emanazione decreto Legge che prevede l'obbligo del controllo del green pass per tutto il personale scolastico e soltanto a poche ore dall'apertura degli asili nido il Campidoglio si accorge che la certificazione deve essere controllata quotidianamente, e non una tantum come forse ha pensato qualcuno al Dipartimento Politiche Educative". Così in una nota la presidente Sabrina Alfonsi e l'assessore alla Scuola del Municipio Roma I Centro, Giovanni Figà Talamanca. "Ora si tenta di correre frettolosamente ai ripari, fornendo ai Municipi un numero di apparecchi telefonici, deputati alla verifica del green pass, comunque largamente insufficiente rispetto al necessario. Nel Primo Municipio, a fronte di 11 nidi che dovranno accogliere i bambini, sono stati forniti soltanto due telefonini, preannunciando che ne verranno assegnati altri in seguito, che però dovranno essere restituiti al Dipartimento trasformazione digitale non oltre il 15 settembre per le esigenze collegate alle prossime elezioni amministrative". (Com)