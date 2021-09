Speciale scuola: Campidoglio, riaprono i 400 nidi capitolini per oltre 16mila bambini da 0 a 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono i nidi capitolini. I bambini da 0 a 3 anni iscritti nelle circa 400 strutture a gestione diretta e indiretta di Roma Capitale per l'anno educativo 2021-2022 sono oltre 16mila. "In virtù della disposizione della Regione Lazio che ha previsto la sospensione del 'sistema a bolle' -si legge nella nota del Campidoglio-, Roma Capitale torna alla consueta organizzazione dei Nidi in sezioni, mantenendo comunque sia la stabilità dei gruppi che le misure di sicurezza previste come l'ingresso scaglionato e la misurazione della temperatura, in aderenza alla normativa vigente. Come ogni anno, i primi a rientrare saranno i bambini che già l'anno scorso sono stati iscritti al servizio. Per i bambini nuovi iscritti il Progetto di accoglienza di Roma Capitale prevede un inserimento scaglionato e personalizzato. L'avvio dell'anno educativo segue il D.L. 111 - 2021 e le circolari esplicative del Ministero dell'Istruzione, in ultimo quella emanata in data 30.8.2021". (Com)